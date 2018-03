Eerste trein op meest noordelijke station

Op het nieuwe, meest noordelijk gelegen station van Nederland is woensdagochtend de eerste passagierstrein gearriveerd. Station Eemshaven in Noordoost-Groningen heeft meer bijzonderheden. Zo is de spoorlijn ernaartoe de enige van het land die buitendijks ligt, overigens wel ruim boven zeeniveau.

Voortaan rijden doordeweeks dagelijks drie treinen van Arriva naar de Eemshaven. In het hoogseizoen is dat er een meer. Dankzij de nieuwe verbinding wordt ook het Duitse Waddeneiland Borkum beter bereikbaar, tot vreugde van Duitse bestuurders uit de regio die samen met hun Nederlandse collega’s aanwezig waren bij de opening. De trein sluit aan op de veerboot naar het eiland.

De provincie Groningen wijst erop dat werknemers van bedrijven in de Eemshaven nu de mogelijkheid hebben om met de trein naar hun werk te reizen. Verder hoopt de provincie dat toeristen die op Borkum vakantie vieren de lijn gaan gebruiken om een dagje naar Groningen te gaan.

In de Eemshaven worden onder meer goederen overgeslagen. Verder staan er energiecentrales en datacentra, onder meer van Google.