Het verkeer vanuit Den Haag loopt even na 15.00 uur alweer vast, doordat de eerste boeren met hun tractoren de snelwegen oprijden. Zij vertrokken even daarvoor vanaf het Haagse Malieveld. In de loop van de middag gaan honderden landbouwvoertuigen de weg op als de demonstranten huiswaarts keren.

De ANWB waarschuwde al voor een vroege en drukke avondspits. Dinsdagochtend zorgden protesterende boeren voor chaos op de Nederlandse wegen richting Den Haag.