Eerste testdag voor de tienminutentrein

Voor het eerst testen NS en spoorwegbeheerder ProRail woensdag de zogenoemde tienminutentrein tussen Amsterdam, Utrecht, Den Bosch en Eindhoven. Dat betekent dat treinreizigers elke tien minuten met een Intercity tussen die steden kunnen reizen. Nu is dat nog elk kwartier. Reizigers hoeven minder lang op hun trein te wachten en hebben vaker een zitplaats, is de verwachting.

Tot aan de nieuwe dienstregeling in december beproeven NS en ProRail iedere woensdag welke praktische gevolgen de zes Intercity’s per uur hebben op de treinenloop. Achter de schermen brengt de uitbreiding van het aantal treinen grote veranderingen met zich mee, aldus beide bedrijven. Zo moet bijvoorbeeld worden bekeken hoe het in- en uitstappen van grote groepen reizigers verloopt en welke gevolgen onverwachte gebeurtenissen hebben.

De wekelijkse testdagen zijn volgens beide bedrijven een essentiële voorbereiding op de nieuwe dienstregeling die aan het einde van het jaar ingaat. Tot aan de start van de nieuwe dienstregeling is de woensdag daarom veertien keer een testdag.