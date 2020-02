Eerste strafeisen in megaproces om spookbewoning en witwassen

In een groot proces tegen zeven hoofdverdachten van grootschalig witwassen van crimineel geld is maandag 5,5 jaar celstraf geëist tegen een 59-jarige Hagenaar en vier jaar tegen een 56-jarige vrouw uit Rotterdam. De politie pakte vorig jaar 5 maart met groot vertoon in totaal achttien mensen op, doorzocht 22 appartementen en nam miljoenen euro’s contant geld in beslag, evenals 25 luxeauto’s.

Onder de verdachten is ook een 37-jarige politieman uit Rijswijk. Hij moet woensdag voor de rechtbank in Den Haag verschijnen. Vrijdag hoort hij zijn strafeis, samen met anderen.

Aan de grote actie tegen spookbewoning in de Haagse wijk Ypenburg lag een witwasonderzoek tegen een 44-jarige Nootdorper ten grondslag. Hij zou zijn twee bedrijven gebruiken om woningen en auto’s aan criminelen te verhuren. De Rijswijkse politieman was medebestuurder van de bedrijven.

In het appartement waar de Rotterdamse vrouw verbleef, werd 6 miljoen euro aan contant geld gevonden. Het was verstopt in pakketten aan het hoofdeinde van haar bed. De officier van justitie geloofde niets van haar bewering dat zij hier niets van wist. De 59-jarige Hagenaar regelde ook woningen.