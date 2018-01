„Eerste stap richting vertrouwen gezet”

Het Groninger Gasberaad is tevreden met het nieuwe schadeprotocol voor de gasboringen dat woensdag is gepresenteerd. „We hopen vurig een streep onder het verleden te kunnen zetten”, laat de organisatie weten in een verklaring. Het Groninger Gasberaad is een organisatie van werkgevers en maatschappelijke organisaties uit de regio.

Het Gasberaad is blij dat de NAM niets meer met de procedure te maken heeft en de overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt. „We hebben gedaan wat we konden om te zorgen dat er zoveel mogelijk waarborgen in zitten die de gedupeerde Groningers weer lucht en vertrouwen geven.”

Toch blijft er nog scepsis bij de organisatie. „Wij realiseren ons dat we daarmee nog geen garanties hebben. Veel valt of staat nog met de uitwerking. Het valt ons zwaar hierop te vertrouwen, omdat dat vertrouwen de afgelopen vijf jaar zo vaak en zo fundamenteel is beschadigd.”