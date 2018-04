Eerste solo LaChapelle in Nederland

In het Groninger Museum begint zaterdag een grote expositie van werk van de Amerikaanse foto- en videokunstenaar David LaChapelle, zijn eerste solotentoonstelling in ons land. Er zijn meer dan zeventig werken te bewonderen, van zijn vaak spraakmakende portretten tot landschappen.

De loopbaan van LaChapelle (Hartford, Connecticut, 1963) begon echt goed toen hij in 1984 door Andy Warhol werd uitgenodigd foto’s maken voor zijn tijdschrift Interview. Met zijn veelal uitbundige, surrealistische en kleurige werk groeide hij uit tot een van de meest opvallende levende fotokunstenaars van onze tijd.

Een van de topstukken in Groningen is de grote serie The Deluge, waarvoor hij zich liet inspireren door de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad. Ook is in het museum daar LaChapelles nieuwste serie New World (2006-2017) te bezichtigen. Daarin probeert hij volgens het museum het “onfotografeerbare te fotograferen in een zoektocht naar het paradijs".

De tentoonstelling LaChapelle: Good News For Modern Man duurt tot en met 28 oktober.