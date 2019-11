Eerste sneeuwvlokken van het seizoen gevallen

De eerste sneeuwvlokken van het seizoen zijn in Nederland gevallen. Onder meer in Heerlen en Kerkrade sneeuwde het zondag. Het ging om natte sneeuw in combinatie met regen. Op andere plaatsen in het land was het te zacht voor sneeuwval, meldt Weeronline.

De laatste keer dat het sneeuwde was op 4 mei in het zuiden van Limburg. Onder meer op de Vaalserberg lag toen een sneeuwlaagje van 4 centimeter.

Vorig jaar viel de eerste sneeuw op 20 november in Emmen en Ter Apel. Auto’s en tuintafels kleurden toen een beetje wit. In 2017 vielen de eerste sneeuwvlokken ook in november. In 2015 sneeuwde het al op 14 oktober. Uit Limburg en de Achterhoek kwamen toen meldingen van natte sneeuw.

Jaarlijks komt het gemiddeld landelijk tot 26 sneeuwdagen.