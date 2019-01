Eerste sluisdeur IJmuiden aangekomen

De eerste van de in totaal drie deuren van de nieuwe zeesluis in IJmuiden is zondag aangekomen op de plaats van bestemming, meldt Rijkswaterstaat.

De drie deuren waren begin december al op de Tweede Maasvlakte vanuit Zuid-Korea aangekomen, waar ze zijn gefabriceerd.

De enorme sluisdeur is drijvend vanaf de Tweede Maasvlakte naar IJmuiden gesleept. De deur is 72 meter lang, 24 meter hoog en 11 meter breed. Omdat het gevaarte luchtkamers heeft, kan het drijven. De komende periode worden ook de andere twee deuren van de Maasvlakte naar IJmuiden gesleept als het weer het toelaat.

De zeesluis bij IJmuiden vervangt een kleinere sluis uit 1929 die te klein is geworden. Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep. Naar verwachting wordt de nieuwe sluis in januari 2022 in gebruik genomen.