Eerste repatriëringsvlucht uit Zuid-Afrika geland op Schiphol

Op Schiphol is donderdagochtend de eerste repatriëringsvlucht van KLM uit Zuid-Afrika geland. Aan boord van de eerste vlucht bevinden zich driehonderd passagiers uit de EU, onder wie tweehonderd Nederlanders.

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken staan er deze week vier vluchten vanuit Zuid-Afrika gepland, twee vanuit Johannesburg en twee vanuit Kaapstad om Nederlanders op te halen.

De eerste vlucht vertrok woensdag om 11.00 uur in Kaapstad en maakte een tussenlanding in Saint-Denis op het Franse eiland Réunion in de Indische Oceaan, waar nog een grote groep Fransen aan boord stapte.