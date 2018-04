Eerste reizigers testen Noord-Zuidlijn

De eerste reizigers testen vrijdagavond de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. De komende zes weken oefent vervoersbedrijf GVB met duizenden passagiers of de nieuwe metrolijn, die Amsterdam-Noord met de Zuidas verbindt, naar behoren werkt. Het betreft de generale repetitie voordat de metro op 22 juli echt rijdt.

Bijna 19.000 belangstellenden hadden zich opgegeven voor de proefritten, waarvan de eerste vrijdagavond is tussen 19.00 en 22.00 uur. Het GVB heeft echter maar plek voor 8000 personen. In totaal wordt de komende tijd op acht scenario’s getest, zowel doordeweeks als in het weekend. Daarbij kijkt het vervoersbedrijf of iedereen weet wat hij of zij wanneer moet doen en hoe en of de passagiers goed hun weg kunnen vinden in de stations.

Onlangs waarschuwde het GVB nog wel voor kinderziektes als de metro daadwerkelijk gaat rijden, zoals verstoringen. De aanleg van de Noord-Zuidlijn heeft vijftien jaar geduurd en verliep niet zonder problemen. Zo liep de bouw veel vertraging op en is de metrolijn veel duurder dan gedacht.