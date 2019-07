Eerste reizigers eind september in Hoekse Lijn

Na lange vertragingen is de nieuwe metroverbinding tussen Rotterdam en Hoek van Holland bijna klaar. Op 30 september moeten de eerste reizigers mee kunnen rijden op de Hoekse Lijn. „Natuurlijk zijn we ook afhankelijk van een aantal andere partijen. En er bestaat een kans dat er iets onverwachts gebeurt waardoor er nog wat vertraging optreedt, maar daar ga ik niet vanuit”, aldus de Rotterdamse wethouder Arjen van Gils donderdag.

De Hoekse Lijn is de oude spoorlijn van Rotterdam Centraal via Schiedam, Vlaardingen en Maassluis naar Hoek van Holland. Op 31 maart 2017 reed de laatste trein over de lijn. Sindsdien wordt de verbinding omgebouwd. Zo krijgt Maassluis een extra station. Over een paar jaar komt er een nieuwe eindhalte aan het strand van Hoek van Holland.

De metroverbinding had al in september 2017 klaar moeten zijn, maar er waren problemen met vergunningen en met de levering van beveiligingssoftware, er waren storingen met bruggen en een vuilniswagen reed op een overweg een stuk bovenleiding en installaties kapot. De lijn kost 462 miljoen euro, 90 miljoen meer dan begroot. In de afgelopen zes weken zijn al ongeveer 750 testritten over de lijn uitgevoerd.

Rotterdam wil voorzichtig beginnen met de metroritten. Eerst rijden alleen de reguliere metrostellen. Pas na ongeveer een maand moeten extra spitsritten worden toegevoegd. De afgelopen jaren reden vervangende bussen tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Voor de zekerheid blijven die in de beginperiode van de nieuwe Hoekse Lijn rijden.