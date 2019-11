Eerste radio-uitzending een eeuw geleden

Het is woensdag precies honderd jaar geleden dat de eerste Nederlandse radio-uitzending in de ether ging. Op 6 november 1919 verzorgde radiopionier Hanso Idzerda vanuit Den Haag de allereerste radio-uitzending.

Aan de vooravond van de viering van 100 jaar radio staat de NPO op radio en televisie uitgebreid stil bij dit eeuwfeest. Dinsdagavond staat De Wereld Draait Door op NPO 1 samen met NPO Radio 1 geheel in het teken van het jubileum.

De jubileumdag zelf is uitgeroepen tot Dag van de Radio. In Beeld en Geluid in Hilversum presenteert mediahistoricus Huub Wijfjes woensdag zijn boek Honderd jaar radio. Het boek laat zien hoe radio van nieuwe en onbekende technologie uitgroeide tot een mainstream medium.

NPO Radio 1 neemt de luisteraars op de Dag van de Radio mee naar historische radioplekken, zoals het Philipsmuseum in Eindhoven. Op NPO Radio 1 en Radio 5 wordt aan het einde van de woensdagmiddag de top 10 van de Onvergetelijke Luisterlijst bekend. Dat is een ranglijst van de meeste spraakmakende fragmenten en legendarische programma’s uit de omroepgeschiedenis. Radiocoryfee Frits Spits is ambassadeur van de Onvergetelijke Luisterlijst. Hij werd onlangs zelf uitgeroepen tot de belangrijkste radiomaker van de eeuw.