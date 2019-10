Eerste proefprocessen over verzekeringsfraude

De rechtbank in Dordrecht behandelt dinsdag twee proefprocessen over verzekeringsfraude. In deze zaken, waarbij drie verdachten zijn, heeft niet de politie maar de verzekeraars zelf de vermeende fraude onderzocht. De informatie daaruit is aan het Openbaar Ministerie overhandigd, die de resultaten aan de rechter zal voorleggen. In een van de twee zaken hebben betrokkenen mogelijk een auto-ongeluk in scène gezet waarna ze duizenden euro’s bij hun verzekeraar wilden claimen.

De proefprocessen vloeien voort uit een afspraak die in juli 2017 is gesloten tussen het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, de politie en het Openbaar Ministerie. Het beoogde doel is dat het OM meer verzekeringsfraudezaken kan vervolgen voor de strafrechter, waarbij evenveel en wellicht minder inzet van de politie nodig is dan nu het geval is.

Bij fraude kunnen verzekeraars de betrokkenen nu al wel sancties opleggen via het burgerrecht. Daarvoor moet de verzekeraar een dossier opbouwen, waarbij speciaal personeel de verdachten bevraagt.

Met de proefprocessen willen de verzekeraars en het OM kijken hoe de rechtbank oordeelt over hun samenwerking bij de opbouw van het dossier. Daarna kunnen ze kijken of er aanpassingen nodig zijn.