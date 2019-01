Eerste presentator Oog op morgen overleden

Journalist, columnist en radiomaker Han Mulder is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte presentator Wilfried de Jong dinsdagavond bekend in het NPO-radioprogramma Met het oog op morgen. Mulder stierf in Scheveningen, waar hij woonde.

Mulder presenteerde op 5 januari 1976 de eerste aflevering van het programma Met het oog op morgen. Dat is nog steeds aan het einde van de avond te horen op NPO Radio 1. Mulder werkte ook voor actualiteitenprogramma’s als Brandpunt en Den Haag Vandaag. Daarnaast werkte de journalist voor dagbladen als Het Parool, Het Binnenhof, het Haarlems Dagblad, de Haagsche Courant en het Leidsch Dagblad. Voor die laatste krant was hij jarenlang hoofdredacteur.

Aan het eind van zijn carrière werkte hij enige tijd als directeur voorlichting op het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Afgelopen jaren schreef hij nog columns voor het Archeologie Magazine en de Internationale Spectator.