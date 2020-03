Eerste patiënt naar Coronacentrum Urmond

Het Coronacentrum dat in het Van der Valkhotel in Urmond is ingericht, heeft woensdag zijn eerste coronapatiënt ontvangen, meldt een woordvoerder. Naar verwachting worden woensdag meerdere patiënten overgeplaatst vanuit het Zuyderland-ziekenhuis in de gemeente Sittard-Geleen.

De verwachting is dat er in de loop van de woensdagavond nog eens vier patiënten naar het centrum worden gebracht. Het Coronacentrum, een initiatief van de thuiszorg, huisartsen en de ziekenhuizen in Zuid-Limburg, is bedoeld voor coronapatiënten die nog niet naar huis kunnen maar al wel het ziekenhuis kunnen verlaten. Donderdag opent in het Coronacentrum ook een speciale huisartsenpost die de huisartsenpraktijken in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek gaat ontlasten.