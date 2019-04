Eerste paasdag 2019 is de op een na warmste

Met een temperatuur die in De Bilt opliep tot 24,1 graden is eerste paasdag 2019 de op een na warmste ooit. Dat meldt Weeronline. Het record van 24 april 2011 met 26,0 graden blijft overeind.

In het zuidoosten van het land was het met maxima van 25,1 graden nog wat warmer dan in De Bilt. Aan de kust koelde het door wind van zee flink af. In de duinen bij Hoek van Holland daalde de temperatuur in korte tijd van 22 naar 17 graden en aan zee was het nog wat frisser. In het Zeeuwse Cadzand werd zondagmiddag een temperatuur 13 graden gemeten.