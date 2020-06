Eerste paal de grond in voor Holocaustmonument in Amsterdam

Het heeft lang geduurd, maar vrijdag is de eerste paal voor het Holocaust Namenmonument de grond in gegaan in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema verrichtte de officiële handeling samen met Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité.

Aan de bouw ging een lange juridische strijd vooraf, omdat omwonenden van de groenstrook tussen de Weesperstraat en de Hoftuin de komst van het monument in hun buurt wilden tegenhouden. Zij vonden de locatie niet geschikt en het ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind te groot. De omwonenden vreesden voor onveilige situaties door het gebrek aan ruimte bij grote aantallen bezoekers.

Uiteindelijk gaf de voorzieningenrechter van de Raad van State eind vorig jaar akkoord voor de bouw van het monument, waarop 102.000 namen van Holocaustslachtoffers komen te staan. Op deze plek kunnen nabestaanden hun omgekomen dierbaren, die nooit een graf kregen, herdenken.

„Na een lange periode van voorbereidingen is het nu eindelijk zover. Binnenkort staat hier een heel bijzonder gedenkteken, belangrijk voor alle nabestaanden en als imposante waarschuwing tegen antisemitisme en racisme”, aldus Grishaver.

Aanvankelijk zou de gedenkplek in het Wertheimpark komen, maar ook hiertegen kwamen omwonenden in opstand. In 2016 stemde de gemeenteraad in met de groenstrook aan de Weesperstraat.

De start van het metselwerk voor de eerste letter is in september gepland. Het monument is naar verwachting halverwege 2021 klaar.