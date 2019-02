Eerste ouders melden doodgeboren kindjes

De eerste ouders hebben maandag hun doodgeboren kindjes laten registreren. Het is sinds zondag mogelijk om kinderen die levenloos ter wereld zijn gekomen aan te geven bij de burgerlijke stand. Bij de gemeente Amsterdam stonden gelijk al vijf afspraken gepland, evenals in Rotterdam. Ook in Utrecht werd de eerste registratie gedaan. De komende dagen staan er nog meer in de planning.

Roos Schlikker, die met een veelbesproken column in 2015 aandacht vroeg voor de registratie van doodgeborenen aan de hand van haar eigen ervaring, is ook van plan met haar man aangifte te doen van hun in 2008 doodgeboren dochter Liv. Hoewel ze niet veel heeft met „ambtelijke kwesties” vindt de columniste het fijn dat het gebeurt. „Het is een deel van de geschiedenis die niet verzwegen hoeft te worden.”

Schlikker kreeg de afgelopen weken tientallen mailtjes van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. „Ik kreeg een mail van mensen van in de tachtig die heel graag willen dat - voordat ze zelf overlijden - ergens komt te staan dat ze een kind hebben gehad.”

Tot nu toe was het niet mogelijk om doodgeborenen te registreren, waardoor ze formeel niet bestonden. Het leidde volgens Schlikker tot vervelende situaties bij bijvoorbeeld de aangifte van een tweede kind, dat wel gezond ter wereld kwam. „Dat een ambtenaar dan zegt: gefeliciteerd met je eerste kind. Nu is het heel mooi dat is te zien dat er al een kind staat geregistreerd.”