De eerste officiële warme dag is een feit. In De Bilt steeg het kwik zaterdag om 15.00 uur tot 20,1 graden, meldt Weeronline. De laatste warme dag was op 19 oktober.

Eindhoven en Maastricht hadden om 13.10 uur al de primeur van de eerste 20 graden van dit jaar. Het warmst werd het tot dusver op weerstation Twenthe met 22,3 graden. Op de Waddeneilanden is het met 15 graden een stuk koeler.