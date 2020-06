Eerste officiële tropische dag van 2020: 30,1 graden in De Bilt

Het is vrijdag officieel de eerste tropische dag van 2020. Om 16.40 uur werd in De Bilt een temperatuur van 30,1 graden gemeten en daarmee mag deze dag als tropisch bestempeld worden. In andere delen van het land werd het volgens Weeronline nog iets warmer. In Hoek van Holland werd het tot dusver het warmst met 32,3 graden.

Het tropische weer is iets vroeger dan normaal: gemiddeld komt deze op 4 juli voor het eerst voor. Vorig jaar was het al een stuk eerder, namelijk op 2 juni. De laatste was op 27 augustus. Woensdag en donderdag werd het regionaal al tropisch warm. Het Limburgse Arcen had toen de primeur om als eerste de tropische grens van 30 graden te passeren.

Door klimaatverandering zullen tropische dagen met 30 graden of meer steeds vaker voorkomen. Kwam het in de jaren 60, 70 en 80 slechts in zes van de tien jaar boven de 30 graden, de laatste jaren zijn er meerdere tropische dagen per jaar. Het laatste jaar dat het onder de 30 graden bleef, was in 1993.