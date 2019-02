Eerste officiële lentedag van 2019 een feit

De BILT (ANP) - De eerste officiële lentedag is een feit. Het kwik tikte in De Bilt om 15.20 uur de 15 graden aan, meldt Weeronline. Niet veel later was dat opgelopen tot 15,1 graden.

Bij een temperatuur van 15 graden of meer in De Bilt is sprake van een officiële lentedag. Gemiddeld komt het pas op 16 maart voor het eerst tot maxima van 15 graden of meer. De vroegste officiële lentedag ooit was op 13 januari 1993, toen het 15,1 graden werd in De Bilt.

In het zuidoosten van het land is het nog een paar graden warmer. Tot nog toe is zondag met 18,1 graden de hoogste temperatuur gemeten in Maastricht. Het komt gemiddeld eens in de dertien jaar voor dat het 18 graden of meer wordt in februari in het zuiden of oosten van het land. Dat was in 2004 voor het laatst op 17 februari, met 18 graden in Eindhoven. Voor Maastricht is 18 graden een normale temperatuur voor halverwege mei.

Zaterdag werd al de warmste 16 februari ooit gemeten. Toen bereikte het kwik in De Bilt 13,3 graden. In het zuiden van Limburg was donderdag al sprake van een lokale lentedag. Toen werd het in Maastricht 15,4 graden.