Eerste nachtvorst komt vroeg dit jaar

De nachtvorst is in aantocht en dat is volgens MeteoGroup vroeg dit jaar. Gemiddeld komt de nachtvorst pas in de tweede helft van oktober, nu dus twee weken eerder.

Het gaat voor het eerst deze herfst vriezen in de nacht van zondag op maandag. Er is dan weinig wind. Lokaal wordt het min 1 of min 2, naar verwachting vooral in het oosten en noordoosten.

Gisteren passeerde ex-orkaan Lorenzo Nederland met daarbij de nodige regen. Regionaal viel meer dan 15 mm in het zuiden van het land. Vandaag verloopt droog en rustig. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. Met 14 graden is het iets frisser dan gemiddeld begin oktober.

Morgen, zondag, krijgt vooral de zuidelijke helft van het land met een nieuwe storing te maken. Daar is het bewolkt en regenachtig. In het noorden is het droog en schijnt de zon. Het is dan al fris met 11 tot 13 graden.

Belangrijker is echter dat de stroming noord van het lagedrukgebied naar het oosten draait en koude lucht aanvoert. In de avond en nacht valt de wind bijna weg en in heldere lucht kan het dan flink afkoelen, wat tot de eerste nachtvorst van het seizoen leidt. Op grote schaal daalt de temperatuur tot rond het vriespunt en in het oosten en noordoosten gaat het 1 of 2 graden vriezen. Aan de grond wordt het nog wat kouder. Alleen vlak aan zee blijft het kwik door het relatief warme zeewater ruim boven het vriespunt.

Vorig jaar viel de eerste vorst ook al vroeg, op 29 september. Daarop volgde een zachte winter met weinig sneeuw en ijs. Gemiddeld genomen is er op 23 oktober pas voor het eerst sprake van nachtvorst.