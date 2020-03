Eerste maximumsnelheden al op vrijdag 13 maart omlaag

De verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur begint al volgende week vrijdag 13 maart. Dan worden de eerste nieuwe verkeersborden langs de wegen onthuld. Zodra een bord zichtbaar is, geldt de snelheid op het bord. Mensen die toch harder rijden, lopen het risico op een bekeuring. Op maandag 16 maart is de snelheidsverlaging overal een feit. Dan mag niemand overdag harder rijden dan 100. Op sommige plekken is de limiet 80.

Rijkswaterstaat bevestigt dat na een bericht in het AD. In totaal moet de dienst 4000 borden vervangen of bijplaatsen. De helft daarvan staat in Noord-Brabant en Limburg. Rijkswaterstaat wilde eigenlijk alle nieuwe borden in één weekend plaatsen, maar dat bleek te veel werk. Het plaatsen is daarom al een tijdje aan de gang, maar de borden zijn nu nog afgeplakt. In de nacht van 12 op 13 maart worden de eerste hoezen verwijderd. Waar de hoezen weg zijn, geldt vanaf vrijdag 06.00 uur de nieuwe maximumsnelheid.

Automobilisten moeten rekening houden met een „overgangssituatie”, zegt een woordvoerder van de dienst. Bij elke oprit staat een bord met de maximumsnelheid. Het kan zijn dat mensen op het ene stuk weg 100 moeten rijden, maar dat een eindje verderop de oude limiet nog geldt. „Vertrouw niet blind op je navigatie, de borden zijn leidend”, zegt Rijkswaterstaat ook.