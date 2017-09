Eerste mariniers laten in verhoor weinig los

De twee oud-mariniers die maandag moesten getuigen over de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977, hebben amper informatie gegeven over wat zich precies in de trein heeft afgespeeld. Op veel vragen van de rechtbank in Den Haag en van advocaat Liesbeth Zegveld gaven de twee (aangeduid met code 5D en code 5G) geen antwoord of twijfelden ze.

Zegveld probeert er namens nabestaanden van twee van de zes omgekomen kapers achter te komen of de mariniers al dan niet volgens de regels hebben opgetreden. De nabestaanden veronderstellen dat de twee zijn doodgeschoten toen ze al zwaargewond en weerloos op de grond lagen.

Marinier 5D gaf net als zijn collega 5G aan dat de geweldsinstructie helder was. Er was volgens hen geen opdracht van hogerhand gegeven om de kapers koste wat kost te doden. Dat werd namelijk achteraf geopperd in publicaties. Maar 5D kon zich dat totaal niet voorstellen en hij zou dat als marinier toen ook niet hebben gepikt.

5D had de taak om na de bestorming de tussenruimte tussen twee coupés veilig te stellen. Hij schoot daarbij op de toiletdeur, denkt hij. Wat de anderen uit zijn aanvalsgroep deden, wist hij niet. Naar eigen zeggen liep hij na de actie pas een coupé in. Hij kan zich niet meer herinneren wat hij daar aantrof.

5G zei dat hij tijdens de actie helemaal niet in de trein was, omdat hij meteen een gewonde collega ging helpen. Pas na de actie stapte hij de trein in. Daar was het volgens hem donker en zag hij veel bloed. Ook zag hij toen twee of drie dode gijzelnemers.

Achter gesloten deuren kregen de getuigen ook geluidsbanden van de actie te horen. Beiden herkenden daar weinig tot niets van, zeiden ze. Maar 5D vond het verwarrend, omdat de actie op de band zo lang duurde. In zijn herinnering was de bevrijdingsactie veel sneller voorbij.

Het verhoor van in totaal elf mariniers is de laatste fase in het proces dat is aangespannen tegen de Nederlandse staat. De verhoren vinden plaats achter schermen en met stemvervorming. Alleen de drie rechters kunnen hen zien. Dat is bedoeld om de privacy en veiligheid te beschermen.

Dinsdag hoort de rechtbank nog twee mariniers en donderdag komt hun commandant aan bod. Volgende week gaan de verhoren verder.