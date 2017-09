Eerste luchtlanding Ede afgelast

De eerste van de drie luchtlandingen boven de Ginkelse Heide in Ede is zaterdagmorgen afgelast. De piloten van de vliegtuigen konden geen gaatje in het wolkendek vinden om de honderden parachutisten te laten springen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Zaterdagmiddag staan nog twee massadroppings op het programma van de herdenking van de operatie Market Garden.

Het is de niet de eerste keer dat de luchtlanding in de ochtend niet doorgaat. De laatste jaren hebben mist en regen vaker een spaak in het wiel gestoken. De officiële herdenking op de hei gaat zaterdagmorgen wel door.