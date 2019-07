Eerste lopers snellen over finish Vierdaagse

De eerste deelnemers aan de 103e Vierdaagse hebben vrijdagmorgen de eindstreep in Nijmegen al gehaald. Het zijn getrainde mannen en een enkele vrouw, die elke wandelmars zo snel mogelijk proberen af te ronden zonder te rennen. Hardlopen of snelwandelen is namelijk verboden op het Vierdaagseparcours.

De allereerste was vrijdagmorgen Ronald van Dort uit Ridderkerk, een Afghanistan-veteraan in een rolstoel. Hij werd direct gevolgd door een wandelaar uit Rosmalen.

De vroege binnenkomers moeten tot 12.00 uur wachten voor ze hun Vierdaagsekruisje kunnen ophalen. Vrijdag proberen 41.580 lopers de feestelijke intocht in Nijmegen te halen.