Eerste lokale tropische dag is een feit

De eerste lokale tropische dag van 2019 is een feit. Rond 12.30 uur bereikte de temperatuur in de Noord-Brabantse plaats Gilze-Rijen de 30 graden, melden de weerbureaus. De kans is aanwezig dat het de warmste 2 juni ooit wordt.

Die eerste lokale tropische dag is aan de vroege kant, want gemiddeld komt het pas op 12 juni voor het eerst plaatselijk tot tropische warmte. Het jaar waarin de eerste lokale tropische dag het vroegst plaatsvond, was 1968. Op 21 april werd het toen in Gemert en Venlo 32,2 graden, aldus Weeronline. Volgens Weerplaza werd het op 7 juni 1996 in Volkel maar liefst 34,8 graden.

De laatste keer dat de temperatuur plaatselijk boven de 30 graden uitkwam was 257 dagen geleden: op 18 september 2018 in Maastricht. Daarmee viel de laatste lokale tropische dag dat jaar weer rijkelijk laat.