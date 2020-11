Eerste lokale matige vorst sinds maart, code geel om gladheid

Voor het eerst sinds eind maart heeft het weer matig gevroren in ons land. In het zuidoosten en oosten van het land daalde de temperatuur onder -5 graden, meldt Weeronline. De laatste keer dat het ergens in Nederland meer dan 5 graden vroor, was op 30 maart 2020. In het Gelderse Hupsel daalde de temperatuur toen naar -6,6 graden.

Het KNMI waarschuwt voor gladheid op de weg in vrijwel heel het land. Met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden is overal code geel van kracht. Volgens het KNMI is er kans op gladheid door het aanvriezen van vocht. Vooral op bruggen en viaducten is die kans aanwezig. De waarschuwing geldt tot zeker 06.00 uur in het westen van het land en in het oosten en zuiden tot 11.00 uur.

De laagste temperatuur werd tot dusver gemeten op het vliegveld Twenthe: -6,7 graden. Ook in Hupsel, Deelen, Volkel, Eindhoven, Arcen en Ell kwam het tot matige vorst.

Gemiddeld vriest het op 1 december voor het eerst in het seizoen matig. De meest vroege datum dat het ergens in het land tot matige vorst kwam, was 7 oktober 1912. In Winterswijk werd het die dag -5,7 graden.

Er is overigens nog nooit een winterseizoen geweest waarin het nergens matig vroor. Wel komt matige vorst volgens het weerbureau steeds minder vaak voor. In het oosten en noordoosten gebeurt het jaarlijks bijvoorbeeld veertien tot zestien keer, terwijl dat in de vorige klimaatperiode nog zeventien tot negentien keer het geval was. Ook De Bilt heeft minder dagen met matige vorst en daalde het aantal van dertien naar tien.

In het westen van het land komt matige vorst het minst vaak voor. Door relatief warm zeewater vriest het slechts op twee tot vijf dagen.