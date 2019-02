Eerste lokale lentedag in Maastricht

De eerste lokale lentedag van dit jaar is een feit. In Maastricht bereikte het kwik halverwege de middag 15,4 graden. Voor een lokale lentedag moet het ergens in Nederland minimaal 15 graden worden, meldt Weeronline. Omdat het in de Bilt geen 15 graden is, is er geen sprake van een officiële lentedag.

Doordat er weinig wind staat, voelt de zon zeer aangenaam aan. In het overgrote deel van het land liggen de temperaturen tussen de 10 en 13 graden.

Met de eerste lokale lentedag halverwege februari is het lenteachtige weer aan de vroege kant. De meteorologische lente begint op 1 maart. De vroegst gemeten lokale lentedag was op 5 januari 1999. In Arcen kwam de maximumtemperatuur toen uit op 15,9 graden. Vorig jaar was de eerste lokale en meteen officiële lentedag op 10 maart.