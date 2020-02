Eerste lentedag van het jaar is een feit

Zondag gaat de boeken in als de eerste officiële lentedag van het jaar. In De Bilt werd om 12.40 uur de 15,0 graden aangetikt, meldt WeerOnline. Van een lentedag is sprake als het kwik oploopt tot 15 graden of meer. In Ell (Limburg) werd het zondag 17,2 graden, maar de hoogste temperatuur werd genoteerd in Arcen (Limburg): 18,2 graden.

De eerste officiële lentedag dient zich dit jaar een dag eerder aan dan in 2019. Toen kwam het op 17 februari tot 15,1 graden.

Door het onstuimige weer voelt het minder warm aan dan de thermometer aanwijst, aldus WeerOnline. Heel bijzonder is de situatie ook weer niet: „Wind en hoge temperaturen gaan wel vaker samen in februari. Op 4 februari 2004 was het ook onstuimig en werd het in Eindhoven maar liefst 18 graden!”, aldus WeerOnline.