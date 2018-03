Eerste landelijke politici brengen stem uit

Een aantal landelijke politici heeft woensdagochtend vroeg al gestemd. PvdA-voorman Lodewijk Asscher en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) brachten op stembureaus in Amsterdam hun stem uit.

Ollongren, die het rode potlood hanteerde op Amsterdam Centraal, zei op een vrouwelijke D66’er te hebben gestemd. Ze wilde de naam van de kandidaat niet noemen.

Over het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zei de minister dat er veel discussie over is geweest en dat ze hoopt dat mensen zich goed hebben kunnen informeren. „Ik denk dat die wet goed is en ook echt nodig is en dat er een goede balans is gevonden tussen veiligheid en privacy.”

Asscher liet via Twitter weten „met plezier en trots” te hebben gestemd op de Amsterdamse PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman.