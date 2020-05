Eerste Kamer nestelt zich tijdelijk in Ridderzaal

De Eerste Kamer gaat vanaf komende week tijdelijk vergaderen in de Ridderzaal. In deze grote zaal kunnen meer senatoren aan het plenaire debat meedoen met de onderlinge 1,5 meter afstand die nodig is vanwege het coronavirus. Door dit voorschrift kunnen in de eigen plenaire zaal nu maar 14 van de 75 Eerste Kamerleden tegelijk aanwezig zijn.

De fracties willen dat er meer mensen tegelijk plenair kunnen vergaderen en stemmen. Bovendien schept de verplaatsing naar de Ridderzaal - waar de koning op Prinsjesdag altijd de troonrede uitspreekt - ruimte voor andere, kleinere vergaderingen in het Eerste Kamergebouw. De commissies moeten nu vaak vergaderen met een videoverbinding.

Fysiek parlementair vergaderen komt het democratisch besluitvormingsproces het beste ten goede, stelde de Raad van State onlangs in een advies waar de senaat zelf om had gevraagd.

De Eerste Kamer heeft eerder vergaderd in de Ridderzaal. Dat gebeurde tijdens een renovatie in 1956 en tijdens een grote restauratie van de plenaire vergaderzaal in 1994/1995.