Eerste jongen voor Maleise beren in Nederland

In dierenpark Burgers’ Zoo in Arnhem zijn twee Maleise beren geboren. Het is volgens de dierentuin voor het eerst dat Maleise beren in Nederland nakomelingen hebben gekregen. In Europa leven 38 Maleise beren in dierentuinen.

De jonge beren zijn vorige week al geboren in een speciaal daarvoor ingericht kraamverblijf. Omdat de eerste dagen erg kritiek zijn, hebben de dierverzorgers moeder en jongen eerst volledig met rust gelaten. Europese dierentuinen hebben een fokprogramma voor de Maleise beren. Het is een van de zeldzaamste berensoorten. De dieren worden in het wild bedreigd door jacht. Hun galblaas zou een medicinale werking hebben.

Burgers’ Zoo heeft eind vorig jaar een beer laten komen uit een Schotse dierentuin om de twee vrouwtjes die al in Arnhem woonden, te bevruchten. Omdat de voortplanting bij de berensoort zo moeilijk verloopt, wisselen dierentuinen geregeld beren uit. In januari van dit jaar bleek een van de berinnen zwanger te zijn.