Schreeuw om Leven heeft een bus aangeschaft voor het hulpverleningswerk bij abortusklinieken. Bezoekers van deze centra kunnen, als zij dat willen, in de bus in gesprek gaan over hun onbedoelde zwangerschap.

Het ontvangen van onbedoeld zwangere vrouwen in de bus moet een eind maken aan de kritiek dat Schreeuw om Leven bezoekers bij het naar binnengaan van de kliniek zou hinderen. De bus kon worden aangeschaft dankzij donaties. Schreeuw om Leven zoekt nog chauffeurs en een stallingslocatie.