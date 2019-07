Eerste helft 2019 uitzonderlijk zonnig en warm

Met gemiddeld over het land 1056 uur zon is het - tot nu toe - het op twee na zonnigste jaar sinds 1901. Ook was het opvallend warm. Volgens Weeronline staat 2019 met een gemiddelde temperatuur van 9,7 graden voorlopig op een zesde plek.

De maanden februari, maart, april en juni verliepen allemaal flink warmer dan normaal. Juni is zelfs de warmste junimaand sinds 1901. Het halfjaar was echter niet zo warm als in 2007, want toen was de gemiddelde temperatuur in de eerste zes maanden 11,0 graden.

In februari, april en juni scheen de zon 50 tot 70 uur meer dan normaal. Het zonnigste eerste halfjaar sinds 1901 was in 2003, met 1119 uur zonneschijn. Verder waren april en mei aan de droge kant, en maart en juni waren nat.

