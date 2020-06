Eerste haring ziltig en al romig van smaak

Het eerste vaatje nieuwe haring is donderdag aangeboden in het Erasmus MC in Rotterdam. Ook personeel in ziekenhuizen in Groningen, Enschede en Breda mocht proeven van de nieuwe lichting haring.

Door de coronamaatregelen kon de traditionele veiling van het eerste vaatje Hollandse nieuwe voor het eerst in 35 jaar niet doorgaan. „Dit jaar geen veiling op de visafslag en geen Vlaggetjesdag in Scheveningen. Dat voelt wel een beetje vreemd, want eigenlijk willen we een feestje vieren met het eerste vaatje Hollandse nieuwe. Toch hebben we er een mooie bijeenkomst van gemaakt op 1,5 meter afstand van elkaar”, zegt de woordvoerster van het Nederlands Visbureau.

De nieuwe haring blijkt goed te smaken. „De algemene teneur is dat de smaak ziltig is en al heel zacht en romig zo vroeg in het seizoen. Dat komt omdat de haring nu al een goed vetpercentage heeft. De voorwaarde voor een goed vetpercentage is 16 procent, anders wachten we met produceren. Het vetpercentage benadert nu al 20 procent. We maken dus een vliegende start”, aldus de woordvoerster.

In Rotterdam fileerde de keurmeester de eerste haring voor Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care). Daarna zijn alle zorgverleners in het ziekenhuis op haring getrakteerd, net als het personeel in ziekenhuizen in Groningen, Enschede en Breda. In totaal zijn er in de ziekenhuizen enkele duizenden haringen uitgedeeld.