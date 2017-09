Eerste Groninger Museumnacht uitverkocht

De eerste Groninger Museumnacht is een onverwacht succes. Dat zegt een woordvoerster van het Groninger Museum, een van de vijf deelnemende musea. Met 3500 bezoekers is het evenement uitverkocht. „We hadden niet verwacht dat het zo druk zou zijn, we zijn er beduusd van”, aldus de woordvoerster.

Behalve het Groninger Museum zijn ook het Nederlands Stripmuseum, het Universiteitsmuseum, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en het GRID Grafisch Museum tot 01.00 uur open. In de musea gebeurt van alles: interviews, muziek, workshops, lezingen en speurtochten. In het Groninger Museum treedt punklegende Nina Hagen op en wel „in vol ornaat”.

Een kaartje voor de Groninger Museumnacht geeft voor 5 euro toegang tot alle vijf deelnemende instellingen.