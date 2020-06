Eerste groepjes demonstranten op Malieveld

De eerste groepjes demonstranten hebben zich dinsdagmiddag gemeld op het Malieveld in Den Haag voor de demonstratie van de actiegroep BlackLivesMatter. De politie schat dat er zo’n 300 mensen aanwezig zijn. Er worden er zo’n 1600 verwacht.

De organisatie is in oranje hesjes nog druk bezig om rode stippen op het gras te spuiten, zodat mensen 1,5 meter afstand kunnen houden conform de coronaregels. Ook wordt er via een megafoon omgeroepen om niet te dicht bij elkaar te gaan staan en wordt benadrukt dat gezondheid het belangrijkste is. Mensen wordt ook gevraagd om met een armen wijd een rondje te draaien om te checken of ze op 1,5 meter van hun buurman of buurvrouw op het veld staan.

Er is ook behoorlijk wat politie aanwezig. De gemeente Den Haag verplaatste de demonstratie van de Koekamp naar het Malieveld zodat de actievoerders meer ruimte hebben en afstand kunnen houden. Maandag kwamen duizenden mensen af op een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Het werd daar zo druk dat mensen niet voldoende afstand van elkaar konden houden.