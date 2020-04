‘Eerste groep Nederlanders nu snel terug uit Marokko’

De eerste groep Nederlanders die sinds de uitbraak van het coronavirus vastzitten in Marokko, komt snel naar huis. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken kan een bericht van de Volkskrant dat zondag een eerste repatriëringsvlucht staat ingepland niet bevestigen. „We zijn bezig de urgente gevallen op korte termijn naar Nederland te halen. In dat proces komen we stap voor stap tot een oplossing. Het heeft onze volle aandacht”, aldus een woordvoerder.

In Marokko zitten nog ongeveer 3000 Nederlanders vast, meer dan in welk ander land dan ook. Ze kunnen niet weg door de strenge afgrendeling waarvoor Marokko heeft gekozen om het coronavirus te beteugelen. Het kabinet probeert al weken tevergeefs voor elkaar te krijgen dat de Nederlanders terug mogen. Dat lukte tot dusver alleen in een handvol schrijnende gevallen.

Onder de meest urgente gevallen vallen mensen die snel terug moeten om medische redenen of die sociaal in de knel dreigen te komen, aldus de woordvoerder.

De Volkskrant weet dat zondag de eerste vlucht vanuit Casablanca gaat omdat de krant een e-mail in bezit heeft. Dat is een mail van Bijzondere Bijstand Buitenland, de alarmcentrale van Buitenlandse Zaken voor gestrande reizigers.