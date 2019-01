Eerste goederen uit zeecontainers opgetakeld

De eerste goederen uit de overboord geslagen containers in het Waddengebied zijn opgetakeld van de zeebodem. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het gaat vooral om metalen onderdelen, afkomstig uit kapotte containers.

In de nacht van 1 op 2 januari sloegen in totaal 291 containers overboord van de MSC Zoe. Twintig van deze containers spoelden aan op de Waddeneilanden, waar mensen hielpen met het opruimen van de inhoud. Het overgrote deel van de containers is gelokaliseerd op de zeebodem en wordt geborgen. De kapotte containers krijgen voorrang bij de berging.

De gezonken containers met goederen worden omhoog getakeld met een grijper. Vissersboten staan paraat voor het opruimen van rommel, mocht er iets uit de containers vallen. De bergingsoperatie kan nog maanden duren. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurt met de geborgen goederen.