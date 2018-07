Eerste files door vakantieverkeer naar zuiden

Op de snelwegen naar de populaire toeristische bestemmingen in Europa zijn zaterdagochtend de eerste files ontstaan, meldt de ANWB.

In Frankrijk was er richting zuiden op de A7 tussen Vienne en Orange één uur vertraging. Ook op de A10-A630 van Tours naar Bordeaux richting Spaanse grens was sprake van een uur vertraging.

In Oostenrijk ligt het knelpunt vooral op de Fernpasroute vanuit Duitsland: tussen Füssen en Innsbruck moeten automobilisten rekening houden met 50 minuten vertraging.

In Zwitserland bij de Gotthardtunnel is de wachttijd momenteel 1,5 uur en bij de San Bernadinotunnel is de vertraging een half uur.

De knelpunten in Duitsland liggen op de A3 van Frankfurt naar Würzburg (een uur vertraging) en op de A9/A8 Neurenberg-Rosenheim-Oostenrijk met inmiddels ruim een uur vertraging.

In Nederland zijn geen problemen met vakantiefiles.