„Eerste expo over vrouwelijke ontwerpers”

In het Gemeentemuseum in Den Haag opent zaterdag de eerste tentoonstelling in de modegeschiedenis die volledig is gewijd aan vrouwelijke ontwerpers. Ontwerpen van onder anderen Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Mary Quant en Vivienne Westwood zijn er te zien. De creaties maken deel uit van de expositie Femmes Fatales; Sterke vrouwen in de mode.

Kleermakers, borduurders en de vroege ontwerpers, het waren ooit allemaal mannen. „Dat naaistertje”, noemde de fameuze Franse modeontwerper Paul Poiret zijn collega en landgenote Coco Chanel zelfs smalend. Maar inmiddels staan er meer vrouwelijke ontwerpers dan ooit aan het hoofd van een modehuis. Een aantal van hen laat zich ook op andere fronten gelden: ze zijn voorvechter van de vrouwenrechten of spreken zich nadrukkelijk politiek uit.

De eerste vrouwelijke ontwerpers maakten al wel handig gebruik van hun vrouwelijkheid, zegt conservator mode en kostuum Madelief Hohé in de catalogus bij de expositie, als een soort femmes fatales: „Zij zetten hun vrouw-zijn in om aan te geven dat alleen zij in staat waren te volle te begrijpen hoe je een vrouwenlichaam kunt kleden.”

Inmiddels worden vrouwelijke ontwerpers allang niet meer in de eerste plaats als vrouw benaderd, maar als ontwerper, constateert Hohé. Toch is er ook in de mode-industrie „nog veel te winnen wat betreft gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen”.