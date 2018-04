Eerste Europese expo taartschilder (97) uit VS

Museum Voorlinden in Wassenaar wijdt deze zomer een retrospectief aan de Amerikaanse, nog altijd actieve schilder Wayne Thiebaud (97). De kunstenaar schildert vooral taarten, ijsjes en hotdogs, maar ook mensen en landschappen. „Hij heeft het Amerikaanse dagelijks leven tot kunst verheven”, vindt het museum. De tentoonstelling zou het eerste retrospectief in Europa zijn voor de inwoner van het Californische Sacramento.

Voorlinden toont zestig werken uit de periode 1961 tot 2018. Thiebaud maakt speciaal voor de expositie ook nog nieuw werk en wordt voor de opening begin juni ook in Wassenaar verwacht.

Thiebaud en zijn alledaagse onderwerpen werden vaak in verband gebracht met popart. „Nu, tegen het eind van zijn carrière, wordt duidelijk dat dit label geen recht doet aan een schilder met een dergelijke individuele signatuur. Waar de popartkunstenaars putten uit massamedia, schildert Thiebaud op basis van zijn herinneringen”, aldus het museum. „Ook zijn losse penseelstreken staan ver af van de mechanische, hard edge reproducties van kunstenaars als Andy Warhol. Thiebaud is juist een geboren schilder die eerder in de traditie staat van moderne meesters als Edward Hopper en Paul Cézanne.”