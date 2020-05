Eerste eikenprocessierupsen krijgen brandharen

De eerste eikenprocessierupsen krijgen nu brandharen en die kunnen bij mensen die ermee in contact komen voor ernstige klachten zorgen. Dat meldt de website Nature Today maandag. Rond 20 mei zullen de eerste karakteristieke nesten zichtbaar worden. „Maar de overlast wordt vooral in juni verwacht. Het is nog niet duidelijk hoe groot het aantal eikenprocessierupsen is.”

De eikenprocessierups veroorzaakte vorige zomer veel overlast. Om die reden werd op verzoek van de rijksoverheid een kennisplatform opgericht, waarin allerlei deskundigen op tal van gebieden (gezondheid, bestrijding) informatie verzamelen en weer delen. Dat moet overheden, waterschappen, terreinbeheerders en bedrijven helpen in de strijd tegen de eikenprocessierups.

In het hele land zijn maatregelen genomen in de hoop de overlast komende zomer binnen de perken te houden. Veel gemeenten hebben deze winter zelf nestkastjes opgehangen en die ook gratis uitgedeeld, om zoveel mogelijk vogels te lokken die de rupsen opeten.