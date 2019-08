Eerste Duitse IS-kinderen opgehaald

Aan de grens tussen Syrië en Irak zijn voor het eerst kinderen van Duitse IS-aanhangers aan de Duitse autoriteiten overgedragen. Het gaat om drie wezen en een zes maanden oude zieke baby, aldus een woordvoerder van de Koerdische autoriteiten. De kinderen verbleven sinds de overwinning op terreurbeweging Islamitische Staat in het vluchtelingenkamp al-Hol.

Er is lang gediscussieerd in Duitsland over de terugkeer van kinderen uit het IS-Kalifaat. De regering hield de boot af door te wijzen op het feit dat er geen Duitse diplomatieke medewerkers in het gebied zaten. Een gerechtshof in Berlijn besloot in juli evenwel dat de Duitse regering familieleden van IS-strijders moet terughalen.

In het noordoosten van Syrië zouden zich volgens informatie van het Koerdische Rojava Informatie Centrum (RIC) 117 kinderen bevinden met het Duitse staatsburgerschap. Daarnaast zitten er 21 kinderen van Duitsers zonder staatsburgerschap en tientallen Duitse vrouwen en 66 mannen, van wie er meer dan veertig verdacht worden van oorlogsmisdaden.