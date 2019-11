Eerste duik naar vermiste kotter einde middag

De marine kan zaterdag waarschijnlijk aan het einde van de middag voor het eerst duiken naar de gezonken garnalenkotter uit Urk. Vanaf dan is het getij goed daarvoor, aldus een woordvoerder van de Kustwacht. De vissersboot zonk donderdagochtend. Twee bemanningsleden van 27 en 41 jaar zijn vermist. Mogelijk bevinden ze zich nog aan boord.

De Zr. Ms. Makkum van de Koninklijke Marine zette zaterdagochtend al koers richting de plek ten zuidwesten van Texel. Daar aangekomen zijn voorbereidende handelingen gedaan voor de duik. Als het zover is, wordt eerst een verkenningsduik gedaan, aldus de woordvoerder. „Die duikploeg treft dan onder water maatregelen om de toegang tot de kotter vrij te maken. Vervolgens kan dan een andere ploeg proberen toegang te krijgen tot het schip.” De kotter ligt op zo’n 12 à 14 meter diepte.

In totaal zijn tien duikers aan boord van het marineschip, die opereren in koppels van twee. Hoelang het getij geschikt blijft, is niet helemaal bekend. „Maar ze hebben wel wat werktijd”, aldus de woordvoerder. Volgens hem is het geen probleem als de duisternis intreedt. „In principe kunnen ze dan gewoon doorwerken”, aldus de woordvoerder.

Hij schat dat zich op de Zr. Ms. Makkum in totaal veertig à vijftig bemanningsleden bevinden. Daarnaast zijn van de Kustwacht de schepen Zeearend en Guardian aanwezig, elk zo’n tien man sterk. De Kustwacht ondersteunt de marine, zodat die zich op de duik kan richten. „Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het uit het water halen van rommel”, aldus de zegsman.

De afgelopen dagen was het door de wind, de hoge golven en sterke stroming niet mogelijk om het water in te gaan.