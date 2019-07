Eerste dubbele handtransplantatie in Nederland

Voor het eerst in Nederland hebben chirurgen een dubbele handtransplantatie uitgevoerd, waarbij een patiënt de handen van een overleden donor kreeg, maakte Radboudumc bekend. De vrouw raakte door een ernstige ziekte haar gehele linkerhand en een groot deel van haar rechterhand kwijt.

Volgens het academisch ziekenhuis gaat ze nu een lange herstelperiode in, waarbij complicaties niet uit te sluiten zijn. „Ze zal nog geruime tijd moeten revalideren voordat zij haar nieuwe handen kan gebruiken. Het lange revalidatietraject is nodig omdat de zenuwen eerst in moeten groeien voordat er gevoel in de vingers ontstaat en de spiertjes in haar handen weer kunnen functioneren”.

De eerste succesvolle handtransplantatie werd in 1998 in Frankrijk gedaan. Sindsdien zijn er wereldwijd al meer dan 100 uitgevoerd, waarvan 70 dubbele handtransplantaties.