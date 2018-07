Eerste deel windpark Borssele naar zee

Op de werf van HSM in Schiedam is vrijdag een belangrijke stap gezet in de bouw van het windmolenpark Borssele. Kraanmachinisten tilden het zogeheten ‘jacket’, het stalen onderstel van een platform op zee, op een drijvend ponton om het klaar te maken voor vervoer naar zijn definitieve locatie, 22 kilometer van de Zeeuwse kust.

Het gevaarte is 55 meter hoog, 50 meter lang, 28 meter breed en weegt ruim 2.7 miljoen kilo. Wanneer het onderstel zijn eindbestemming heeft bereikt, tilt een kraanschip de constructie op de zeebodem. Daarna wordt een transformatorplatform op het onderstel gezet. Zo’n platform is te vergelijken met een enorme stekkerdoos. Volgens een woordvoerder van netleverancier TenneT pluggen windmolens in op het platform dat via hoogspannings-zeekabels wordt aangesloten op hoogspanningsstation bij Borssele. Het is de bedoeling dat er twee van dergelijke constructies worden aangelegd (Borssele I en II).

Uiteindelijk moet via de twee platforms met ieder transportcapaciteit van ruim 700 megawatt een miljoen huishoudens van groene stroom worden voorzien. De windparken voor de kust van Borssele moeten in 2020 af zijn.