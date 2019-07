Eerste dag Vierdaagse voor 661 mensen te veel

ChristenUnieraadslid Monique Heger (staand, r.) met enkele vertegenwoordigers van Wageningse kerken: links naast haar Albert Willemsen, zittend rechts Lazarus Gatimu. De persoon linksvoor wil om veiligheidsredenen niet met zijn naam in de krant. De foto is gemaakt in het stadhuis van Wageningen. beeld Niek Stam