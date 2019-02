Eerste Dag van de Elfstedentocht in 2020

Geen Elfstedentocht op het ijs, dan maar in woord en geschrift. Dat is het idee van Jurryt van de Vooren. De auteur van het boek ‘ 8070 dagen’ wil 15 januari uitroepen tot de Dag van de Elfstedentocht, in 2020 moet de eerste worden gehouden.

Liefhebbers van de Tocht der Tochten moeten het al meer dan 8070 dagen zonder doen. In het gelijknamige boek beschrijft de sporthistoricus hoezeer het gemis aan een Elfstedentocht leeft. „En als we het dan niet op het ijs kunnen beleven, dan maar anders”, aldus Van de Vooren. Verhalen vertellen over de tocht en archiefmateriaal tonen hoort volgens hem bij de elfstedencultuur.

Van de Vooren zegt dat er in Friesland positief is gereageerd op zijn initiatief. Hij heeft voor 15 januari gekozen, omdat dit de verjaardag is van de Vereniging de Friesche Elf Steden.